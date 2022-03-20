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Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 17:12
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Источник: Зеленский в интервью CNN

Детали: Корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России, в том числе относительно признания Крыма частью России, а территорий ОРДЛО – независимыми республиками, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Президент ответил: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".

Прямая речь Зеленского: "Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках"

Больше деталей: Зеленский заявил, что Россия "не может насильно завоевать расположение граждан другой страны".

"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", — добавил он.

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Зеленский заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что, если все попытки переговоров потерпят неудачу, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Предыстория:

  • Издание Financial Times опубликовало якобы проект договоренности между Украиной и РФ о прекращении войны. По данным издания, соглашение включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на её территорию после 24 февраля.
  • В Офисе президента заявили, что эта редакция отражает позицию российской стороны.
  • 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.
  • Президент РФ Владимир Путин так формулирует российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Темы: ЗеленскийпереговорывойнаРосcия
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