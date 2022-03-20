Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 16:12
Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Источник: Зеленский в интервью CNN

Детали: Корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России, в том числе относительно признания Крыма частью России, а территорий ОРДЛО – независимыми республиками, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Реклама:

Президент ответил: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".

Прямая речь Зеленского: "Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках"

Больше деталей: Зеленский заявил, что Россия "не может насильно завоевать расположение граждан другой страны".

ВИДЕО ДНЯ

"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", — добавил он.

Зеленский заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что, если все попытки переговоров потерпят неудачу, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Предыстория:

  • Издание Financial Times опубликовало якобы проект договоренности между Украиной и РФ о прекращении войны. По данным издания, соглашение включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на её территорию после 24 февраля.
  • В Офисе президента заявили, что эта редакция отражает позицию российской стороны.
  • 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.
  • Президент РФ Владимир Путин так формулирует российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Темы: ЗеленскийпереговорывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: