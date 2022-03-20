У Запорізькій області ЗСУ знищили "Тигр" і вантажівку, на Чернігівщині – техніку й окупантів

У Запорізькій області ЗСУ знищили дві бойових броньованих машини ворога "Тигр" і вантажівку, а на Чернігівщині – окупантів разом із технікою.

Джерело: генштаб ЗСУ, оперативне командування "Північ"

фото Генштабу ЗСУ

Дослівно Генштаб: "Військовослужбовці мотопіхотного батальйону "Вінницькі скіфи", у взаємодії з морськими піхотинцями, знищили колону російських зайд. Зокрема, там були дві бойових броньованих машини "Тигр" та вантажівка "Камаз".

"Заблукалих", які рухалися Запорізькою областю, блискавично атакували та зупинили за лічені хвилини".

Деталі: У Генштабі зазначили, що один з ББМ "Тигр" українські військові в якості трофею, його вже перефарбували в кольори ЗС України.

фото Генштабу ЗСУ

Водночас на одному з напрямків Чернігівщини була знищена "чергова порція окупантів разом із технікою", повідомляє опертивне командування "Північ".

фото командування "Північ"

"Привітали" так, що танки гусінь втратили, йдеться в повідомленні.