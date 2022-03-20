В Запорожской области ВСУ уничтожили "Тигр" и грузовик, в Черниговской – технику и оккупантов

В Запорожской области ВСУ уничтожили две боевых бронированных машины врага "Тигр" и грузовик, а в Черниговской области – оккупантов вместе с техникой.

Источник: генштаб ВСУ, оперативное командование "Север"

фото Генштаба ВСУ

Дословно Генштаб: "Военнослужащие мотопехотного батальона "Винницкие скифы", во взаимодействии с морскими пехотинцами, уничтожили колонну российских пришельцев. В частности, там было две боевых бронированных машины "Тигр" и грузовик "Камаз".

"Заблудившихся", двигавшихся по Запорожской области, молниеносно атаковали и остановили за считанные минуты".

Детали: В Генштабе отметили, что одну из ББМ "Тигр" украинские военные в качестве трофея, ее уже перекрасили в цвета ВС Украины.

фото Генштаба ВСУ

В то же время, на одном из направлений Черниговской области была уничтожена "очередная порция оккупантов вместе с техникой", сообщает оперативное командование "Север".

фото командования "Север"

"Приветствовали" так, что танки гусеницы потеряли, говорится в сообщении.