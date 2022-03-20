Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожской области ВСУ уничтожили "Тигр" и грузовик, в Черниговской – технику и оккупантов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 17:11
В Запорожской области ВСУ уничтожили Тигр и грузовик, в Черниговской – технику и оккупантов
фото командования "Север"

В Запорожской области ВСУ уничтожили две боевых бронированных машины врага "Тигр" и грузовик, а в Черниговской области – оккупантов вместе с техникой.

Источник: генштаб ВСУ, оперативное командование "Север"

 
фото Генштаба ВСУ

Дословно Генштаб: "Военнослужащие мотопехотного батальона "Винницкие скифы", во взаимодействии с морскими пехотинцами, уничтожили колонну российских пришельцев. В частности, там было две боевых бронированных машины "Тигр" и грузовик "Камаз".

Реклама:

"Заблудившихся", двигавшихся по Запорожской области, молниеносно атаковали и остановили за считанные минуты".

Детали: В Генштабе отметили, что одну из ББМ "Тигр" украинские военные в качестве трофея, ее уже перекрасили в цвета ВС Украины.

 
фото Генштаба ВСУ

В то же время, на одном из направлений Черниговской области была уничтожена "очередная порция оккупантов вместе с техникой", сообщает оперативное командование "Север".

ВИДЕО ДНЯ
 
фото командования "Север"

"Приветствовали" так, что танки гусеницы потеряли, говорится в сообщении.

Темы: Вооруженные силыЗапорожская областьЧерниговская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Вооруженные силы
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: