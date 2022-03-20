Війна з Росією: водіям заборонено використовувати відеореєстратори

Щоб уникнути розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, водіям заборонено використовувати відеореєстратори.

Джерело: керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП

Деталі: Це все здійснюється в рамках кампанії убезпечення даних про дії українських військових, сил територіальної оборони тощо. Застереження діє для всіх регіонів України.

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Воно стосується реєстраторів в авто та мото транспорті. Заборонено фото, відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Пряма мова Сеника: "Зміст даного застереження дуже важливий для усіх регіонів, а передусім тих, де йдуть бойові дії.

Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості".

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Що передувало: Командування Збройних сил України звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.

В тому числі йшлося про те, що потрібно виключити фото- та відеофіксацію, унеможливити поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.