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Война с Россией: водителям запрещено использовать видеорегистраторы

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 17:16
Война с Россией: водителям запрещено использовать видеорегистраторы

Чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны, водителям запрещено использовать видеорегистраторы.

Источник: руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии УП

Детали: Это все осуществляется в рамках кампании безопасности данных о действиях украинских военных, сил территориальной обороны и т.д. Предостережение действует для всех регионов Украины.

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Оно касается регистраторов в авто и мото транспорте. Запрещены фото, видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обор

Прямая речь Сеника: "Данное предостережение очень важно для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия.

Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности".

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Что предшествовало: Командование Вооруженных сил Украины обратилось к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лица офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.

В том числе речь шла о том, что нужно исключить фото- и видеофиксацию, сделать невозможным распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.

Темы: война
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