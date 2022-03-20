Байден не приїде в Україну наступного тижня - Білий дім

Президент США Джо Байден не планує відвідувати Україну під час свого візиту до Європи наступного тижня.

Про це написала у Twitter прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримці українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну, але немає жодних планів щодо візиту до України", - написала Псакі.

Вона додала, що Білий дім оголосить додаткові подробиці щодо поїздки пізніше у неділю.

Раніше повідомлялося, що на Байдена чекають у Брюсселі в середу, він планує відвідати саміти НАТО, G7 та ЄС.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква непрямо запросив Байдена приїхати в Україну під час його поїздки до Європи наступного тижня.

15 березня Байден підписав закон про двопартійне фінансування, який передбачає виділення $13,6 млрд військової та гуманітарної допомоги Україні.

Тим часом у новому листі, надісланому адміністрації Байдена у вівторок, високопоставлені республіканці в Палаті представників та Сенаті закликають надати Україні системи ППО радянського та російського виробництва, щоб допомогти захиститися від агресії Росії.