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Байден не приїде в Україну наступного тижня - Білий дім

"Європейська правда"Неділя, 20 березня 2022, 18:55

Президент США Джо Байден не планує відвідувати Україну під час свого візиту до Європи наступного тижня.

Про це написала у Twitter прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримці українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну, але немає жодних планів щодо візиту до України", - написала Псакі.

Вона додала, що Білий дім оголосить додаткові подробиці щодо поїздки пізніше у неділю.

Раніше повідомлялося, що на Байдена чекають у Брюсселі в середу, він планує відвідати саміти НАТО, G7 та ЄС.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква непрямо запросив Байдена приїхати в Україну під час його поїздки до Європи наступного тижня.

15 березня Байден підписав закон про двопартійне фінансування, який передбачає виділення $13,6 млрд військової та гуманітарної допомоги Україні.

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Тим часом у новому листі, надісланому адміністрації Байдена у вівторок, високопоставлені республіканці в Палаті представників та Сенаті закликають надати Україні системи ППО радянського та російського виробництва, щоб допомогти захиститися від агресії Росії.

Теми: БайденУкраїнаЄвропа
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