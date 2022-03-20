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Байден не приедет в Украину на следующей неделе - Белый дом

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 17:55

Президент США Джо Байден не планирует посещать Украину во время своего визита в Европу на следующей неделе.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Поездка будет сосредоточена на продолжении сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину, но нет никаких планов относительно визита в Украину", - написала Псаки.

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Она добавила, что Белый дом объявит дополнительные подробности относительно поездки позже в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Байдена ждут в Брюсселе в среду, он планирует посетить саммиты НАТО, G7 и ЕС.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква непрямо пригласил Байдена приехать в Украину во время его поездки в Европу на следующей неделе.

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15 марта Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине.

Тем временем в новом письме, отправленном администрации Байдена во вторник, высокопоставленные республиканцы в Палате представителей и Сенате призывают предоставить Украине системы ПВО советского и российского производства, чтобы помочь защититься от агрессии России.

Темы: БайденУкраинаЕвропа
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