Байден не приедет в Украину на следующей неделе - Белый дом

Президент США Джо Байден не планирует посещать Украину во время своего визита в Европу на следующей неделе.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Поездка будет сосредоточена на продолжении сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину, но нет никаких планов относительно визита в Украину", - написала Псаки.

Она добавила, что Белый дом объявит дополнительные подробности относительно поездки позже в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Байдена ждут в Брюсселе в среду, он планирует посетить саммиты НАТО, G7 и ЕС.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква непрямо пригласил Байдена приехать в Украину во время его поездки в Европу на следующей неделе.

15 марта Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине.

Тем временем в новом письме, отправленном администрации Байдена во вторник, высокопоставленные республиканцы в Палате представителей и Сенате призывают предоставить Украине системы ПВО советского и российского производства, чтобы помочь защититься от агрессии России.