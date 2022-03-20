Київщина: авіаудар у Бучанському районі, бої у чотирьох громадах

Російські війська здійснили авіаудар у напрямку села Забуяння Бучанського району Київської області.

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "Цієї доби бойові дії проходили по всій території Бучанської, Макарівської, Ірпінської та Бородянської громад.

Окупанти здійснили авіаудар у напрямку села Забуяння. Інформація щодо потерпілих уточнюється".

Деталі: У Вишгородському районі в напрямку села Лютіж тривають бойові дії.

Разом з тим, на Київщині продовжується евакуація населення.

На Бучанщині проходить евакуацію з Бородянки. 19 березня з окупованих Бучі та Ворзеля вивезли понад 300 мирних жителів.

З Чернігівського напрямку поліцейські Вишгорода також супроводили близько 3000 осіб. З віддалених сіл – Катюжанки, Димера та Демидова днями евакуйовано близько 300 осіб.

19 березня успішно завершилась евакуація на Броварщині, де було врятовано понад 2300 осіб з окупованої Богданівки та Заворичів.

На Бориспільщині проводиться евакуація дітей із села Щасливе.