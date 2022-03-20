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Киевская область: авиаудар в Бучанском районе, бои в четырех общинах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 18:01
Киевская область: авиаудар в Бучанском районе, бои в четырех общинах
фото полиции

Российские войска нанесли авиаудар в направлении села Забуянье Бучанского района Киевской области.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "В эти сутки боевые действия проходили по всей территории Бучанской, Макаровской, Ирпенской и Бородянской общин.

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Оккупанты совершили авиаудар в направлении села Забуянье. Информация о пострадавших уточняется".

Детали: В Вышгородском районе в направлении села Лютеж продолжаются боевые действия.

 

Вместе с тем, в Киевской области продолжается эвакуация населения.

ВИДЕО ДНЯ

В Бучанском районе проходит эвакуацию из Бородянки. 19 марта из оккупированных Бучи и Ворзеля вывезли более 300 мирных жителей.

С Черниговского направления полицейские Вышгорода также сопровождали около 3000 человек. Из отдаленных сел – Катюжанки, Дымера и Демидова на днях эвакуировано около 300 человек.

19 марта успешно завершилась эвакуация в Броварском районе, где было спасено более 2300 человек из оккупированной Богдановки и Заворычей.

В Бориспольском районе проводится эвакуация детей из села Счастливое.

Темы: Киевская областьвойна
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