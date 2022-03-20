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Одеса: ворог активізував польоти дронів

Неділя, 20 березня 2022, 18:33

На Одеському напрямку активізувалась робота ворожої безпілотної авіації.

Джерело: голова Одеської воєнної адміністрації Максим Марченко.

Пряма мова: "В області все спокійно. Обстрілів не було.

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Противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області".

Деталі: голова ОВА розповів, що активізацію ворога зустріли посиленою роботою ППО.

Цитата: "Наша протиповітряна оборона працює, і вже маємо підтвердження збиття цих безпілотних літальних апаратів".

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Теми: Одесавійна
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