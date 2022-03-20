Одеса: ворог активізував польоти дронів
Неділя, 20 березня 2022, 19:33
На Одеському напрямку активізувалась робота ворожої безпілотної авіації.
Джерело: голова Одеської воєнної адміністрації Максим Марченко.
Пряма мова: "В області все спокійно. Обстрілів не було.
Противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області".
Деталі: голова ОВА розповів, що активізацію ворога зустріли посиленою роботою ППО.
Цитата: "Наша протиповітряна оборона працює, і вже маємо підтвердження збиття цих безпілотних літальних апаратів".