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Одесса: враг активизировал полеты дронов

Воскресенье, 20 марта 2022, 18:33

На одесском направлении активизировалась работа вражеской беспилотной авиации.

Источник: глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

Прямая речь: "В области все спокойно. Обстрелов не было.

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Противник начал активно использовать беспилотные летательные аппараты в городе и области".

Детали: глава ОВА рассказал, что активизацию врага встретили усиленной работой ПВО.

Цитата: "Наша противовоздушная оборона работает, и уже есть подтверждение сбития этих беспилотных летательных аппаратов".

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Темы: Одессавойна
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