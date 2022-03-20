Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час спроби наступу на Київ РФ втратила танковий загін – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 20 березня 2022, 19:37
фото Генштабу ЗСу

Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ російські окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

 
фото Генштабу

Деталі: Повідомляється також, що завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України, на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

У Генштабі зазначили, що окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою.

У Херсоні окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

 

Повідомляється також, що для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу РФ проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте там мають місце масові випадки ухилення від служби.

Одночасно російські пропагандисти почали підготовку населення РФ до тривалої війни, йдеться у зведенні.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Генштаб повідомляє також про домовленості РФ із Лівією щодо постачання бойовиків для війни проти України.

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці РФ. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

Теми: КиїввійнаЗбройні силиРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

фотоMaxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Усі новини...
Київ
Україна може оточити росіян у Бучі та Ірпені - розвідка Британії
США підтверджують відступ російської армії на схід від Києва
У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка
Останні новини
01:18
Зняття з "газової голки" та плач олігархів: економічні підсумки
00:57
Шмигаль закликав мерів всього світу допомагати українським містам
00:55
Сумщина: ворог знову бомбардував Охтирку – голова ОВА
00:44
Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону
00:38
Уряд проплатив авансом квітневі пенсії
00:30
Британія блокує виробництво російських дронів
00:24
Розголошення інформації зривало контракти на постачання зброї – Міноборони
00:23
Орбан відповів на заклик Зеленського
00:10
Європейська організація з ядерних досліджень зупиняє контакти з РФ та Білоруссю
23:56
відеоЖитомир: вранці обстріляли військову частину, двох коригувальників вогню затримано
Усі новини...