Під час спроби наступу на Київ РФ втратила танковий загін – зведення Генштабу

Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ російські окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

фото Генштабу

Деталі: Повідомляється також, що завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України, на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

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У Генштабі зазначили, що окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою.

У Херсоні окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

Повідомляється також, що для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу РФ проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте там мають місце масові випадки ухилення від служби.

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Одночасно російські пропагандисти почали підготовку населення РФ до тривалої війни, йдеться у зведенні.

Генштаб повідомляє також про домовленості РФ із Лівією щодо постачання бойовиків для війни проти України.

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці РФ. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил РФ", - йдеться в повідомленні.