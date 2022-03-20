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При попытке наступления на Киев РФ потеряла танковый отряд – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 19:37
фото Генштаба ВСУ

В ходе очередной попытки наступления на Киев российские оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

 
фото Генштаба

Детали: Сообщается также, что благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.

В Генштабе отметили, что оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти по всем направлениям. Противник продолжает нести потери, испытывает значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.

В Херсоне оккупанты начали замену военных подразделений на подразделения росгвардии и полиции.

 

Сообщается также, что для восполнения потерь личного состава подразделений российской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа РФ проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако там есть массовые случаи уклонения от службы.

Одновременно российские пропагандисты приступили к подготовке населения РФ к длительной войне, говорится в сводке.

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Генштаб сообщает также о договоренностях РФ с Ливией по поставкам боевиков для войны против Украины.

"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне РФ. Переброска военных наемников, предположительно, будет производиться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил РФ", - говорится в сообщении.

Темы: КиеввойнаВооруженные силыРосcия
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