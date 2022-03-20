Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичч виступив за посилення санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вирушаю до Брюсселя на Раду міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських суден. Посилити підтримку Молдові та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він.

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18 березня Латвія і Естонія вирішили вислати по три російських дипломати, Литва висилає чотирьох – рішення прийнято через російську агресію проти України.

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