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Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі

"Європейська правда"Неділя, 20 березня 2022, 19:02

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичч виступив за посилення санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вирушаю до Брюсселя на Раду міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських суден. Посилити підтримку Молдові та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він.

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18 березня Латвія і Естонія вирішили вислати по три російських дипломати, Литва висилає чотирьох – рішення прийнято через російську агресію проти України.

Раніше ЗМІ чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських магнатів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що підтримує створення Фонду солідарності з Україною для надання основних послуг та задоволення нагальних потреб українських громадян.

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Теми: ЛатвіясанкціїРосіяБілорусь
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