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Латвия выступает за ужесточение санкций против России и Беларуси

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 19:02

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил за ужесточение санкций против России и Беларуси.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Направляюсь в Брюссель на Совет министров иностранных дел ЕС, мы должны продолжать вводить больше санкций против России и Беларуси, включая закрытие европейских портов российских судов. Усилить поддержку Молдовы и пересмотреть наш стратегический компас, чтобы отреагировать на новую реальность", - написал он.

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18 марта Латвия и Эстония решили выслать по три российских дипломата, Литва высылает четырех – решение принято из-за российской агрессии против Украины.

Ранее СМИ чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддерживает создание Фонда солидарности с Украиной для предоставления основных услуг и удовлетворения неотложных потребностей украинских граждан.

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Темы: ЛатвиясанкцииРосcияБеларусь
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