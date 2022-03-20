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"ВКонтакте" зламали і розсилають росіянам правду про війну з Україною 

Мазуренко Альона Неділя, 20 березня 2022, 20:30
фото: pixabay

Офіційну групу ВКонтакте зламали та зробили розсилку із інформацією про війну Росії з Україною, зокрема щодо втрат російської армії та бомбардувань армією РФ цивільної інфраструктури України.

Джерело: користувачі в соцмережах, Медуза

Дослівно: "Російська армія перетворила на руїни багато мирних міст, знищила понад 3500 об'єктів цивільної інфраструктури.

Десятки тисяч простих людей поранено, понад 5 тисяч, включаючи 100 дітей - загинуло. Точну кількість трупів підрахувати неможливо. Ця злочинна агресія має бути зупинена, а винні мають понести покарання".

Деталі: Крім того, наголошується, що жодне з поставлених завдань армією РФ не було виконано: "Знищено сотні одиниць техніки, десятки тисяч російських солдатів поранено, 560 взято в полон, а понад 11 тисяч упокоїлися в українській землі".

У повідомленні також йдеться про те, що російська економіка на межі краху.

Росіян закликають протестувати проти війни.

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Також наголошується, що всі особисті дані користувачів були вивантажені, і за будь-яку підтримку російських окупантів люди будуть покарані.

Теми: Росіявійнасоцмережі
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