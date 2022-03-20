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"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 19:30
ВКонтакте взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной
фото: pixabay

Официальную группу ВКонтакте сломали и сделали рассылку с информацией о войне России с Украиной, в частности о потерях российской армии и бомбардировках армией РФ гражданской инфраструктуры в Украине.

Источник: пользователи в соцсетях, Медуза

Дословно: "Российская армия превратила в руины многие мирные города, уничтожила более 3500 объектов гражданской инфраструктуры.

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Десятки тысяч простых людей были ранены, свыше 5 тысяч, включая 100 детей - погибло. Точное число трупов подсчитать невозможно. Это преступная агрессия должна быть остановлена, а виновные обязаны понести наказание". 

Детали: Кроме того, отмечается, что ни одна из поставленных задач армией РФ не была выполнена: "Уничтожены сотни единиц техники, десятки тысяч русских солдат ранены, 560 взяты в плен, а свыше 11 тысяч упокоились в украинской земле".

В сообщении также говорится о том, что российская экономика на грани краха. 

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Россиян призывают протестовать против войны. 

Также отмечается, что все личные данные пользователей были выгружены и за любую поддержку российских оккупантов люди будут наказаны.

Темы: Росcиявойнасоцсети
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