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Житомирщина: авіаудар РФ пошкодив 13 будівель, є травмовані

Катерина ТищенкоНеділя, 20 березня 2022, 20:53
фото ДСНС

У неділю в Коростенському районі Житомирської області внаслідок авіаудару з боку РФ пошкоджено 13 будівель, травмовано троє людей.

Джерело: ДСНС

 
фото ДСНС

Дослівно: "20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель.

Попередньо травмовано троє людей".

Деталі: Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані.

 

Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

Теми: ЖитомирщинавійнаРосія
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