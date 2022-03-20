Житомирщина: авіаудар РФ пошкодив 13 будівель, є травмовані

У неділю в Коростенському районі Житомирської області внаслідок авіаудару з боку РФ пошкоджено 13 будівель, травмовано троє людей.

Джерело: ДСНС

фото ДСНС

Дослівно: "20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель.

Попередньо травмовано троє людей".

Деталі: Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані.

Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.