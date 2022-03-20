Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Житомирщина: авіаудар РФ пошкодив 13 будівель, є травмовані

Катерина ТищенкоНеділя, 20 березня 2022, 19:53
Житомирщина: авіаудар РФ пошкодив 13 будівель, є травмовані
фото ДСНС

У неділю в Коростенському районі Житомирської області внаслідок авіаудару з боку РФ пошкоджено 13 будівель, травмовано троє людей.

Джерело: ДСНС

 
фото ДСНС

Дослівно: "20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель.

Реклама:

Попередньо травмовано троє людей".

Деталі: Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані.

 

Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЖитомирщинавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Житомирщина
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
Не лише Хмельниччина: на Житомирщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури
Вимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: