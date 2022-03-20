Житомирщина: авіаудар РФ пошкодив 13 будівель, є травмовані
Неділя, 20 березня 2022, 19:53
У неділю в Коростенському районі Житомирської області внаслідок авіаудару з боку РФ пошкоджено 13 будівель, травмовано троє людей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель.
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Попередньо травмовано троє людей".
Деталі: Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані.
Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.
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