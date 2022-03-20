Житомирская область: авиаудар РФ повредил 13 зданий, есть пострадавшие

В воскресенье в Коростенском районе Житомирской области в результате авиаудара со стороны РФ повреждены 13 зданий, травмированы три человека.

Источник: ГСЧС

фото ГСЧС

Дословно: "20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий.

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Предварительно травмированы три человека".

Детали: Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы.

Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных построек.