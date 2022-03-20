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Житомирская область: авиаудар РФ повредил 13 зданий, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 20:53
фото ГСЧС

В воскресенье в Коростенском районе Житомирской области в результате авиаудара со стороны РФ повреждены 13 зданий, травмированы три человека.

Источник: ГСЧС

 
фото ГСЧС

Дословно: "20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий.

Предварительно травмированы три человека".

Детали: Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы.

 

Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных построек.

Темы: Житомирская областьвойнаРосcия
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