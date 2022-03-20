Житомирская область: авиаудар РФ повредил 13 зданий, есть пострадавшие
Воскресенье, 20 марта 2022, 20:53
В воскресенье в Коростенском районе Житомирской области в результате авиаудара со стороны РФ повреждены 13 зданий, травмированы три человека.
Источник: ГСЧС
Дословно: "20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий.
Предварительно травмированы три человека".
Детали: Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы.
Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных построек.