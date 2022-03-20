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Поліція посилює контроль за гуманітарними вантажами: розкрадали

"Українська правда"Неділя, 20 березня 2022, 21:49
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Нацполіція посилює контроль за гуманітарними вантажами, адресованими захисникам України та цивільним громадянам.

Джерело: лист начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань, який є в розпорядженні УП

 

Деталі: У листі йдеться, що протягом останнього часу встановлено непоодинокі випадки розкрадання та привласнення гуманітарної допомоги, адресованої українським військовим та цивільним громадянам, які постраждали від агресії РФ.

Через це Копаєв вимагає від керівників управлінь організувати спільно з працівниками Митної служби огляд транспортних засобів, що переміщують гуманітарну допомогу, фіксацію переліку майна та фотофіксацію вантажу.

Також їм доручено отримувати від водіїв маршрут слідування вантажу по території України та організацію-отримувача.

Спільно з отримувачами вантажів у пунктах їх отримання представники поліції мають здійснювати огляд на предмет наявності повного переліку майна, яке було зафіксовано при перетині кордону.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань у регіонах мають супроводжувати транспортні засоби, які переміщують гуманітарну допомогу до місць фактичного розвантаження.

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Теми: гуманітаркаполіція
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