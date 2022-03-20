Поліція посилює контроль за гуманітарними вантажами: розкрадали

Нацполіція посилює контроль за гуманітарними вантажами, адресованими захисникам України та цивільним громадянам.

Джерело: лист начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань, який є в розпорядженні УП

Деталі: У листі йдеться, що протягом останнього часу встановлено непоодинокі випадки розкрадання та привласнення гуманітарної допомоги, адресованої українським військовим та цивільним громадянам, які постраждали від агресії РФ.

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Через це Копаєв вимагає від керівників управлінь організувати спільно з працівниками Митної служби огляд транспортних засобів, що переміщують гуманітарну допомогу, фіксацію переліку майна та фотофіксацію вантажу.

Також їм доручено отримувати від водіїв маршрут слідування вантажу по території України та організацію-отримувача.

Спільно з отримувачами вантажів у пунктах їх отримання представники поліції мають здійснювати огляд на предмет наявності повного переліку майна, яке було зафіксовано при перетині кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань у регіонах мають супроводжувати транспортні засоби, які переміщують гуманітарну допомогу до місць фактичного розвантаження.