Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами: разворовывали

"Украинская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 21:49
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Нацполиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами, адресованными защитникам Украины и гражданским лицам.

Источник: письмо начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Валентина Копаева начальникам управлений стратегических расследований, которое есть в распоряжении УП

 

Детали: В письме говорится, что в последнее время установлены нередкие случаи хищения и присвоения гуманитарной помощи, адресованной украинским военным и гражданским лицам, пострадавшим от агрессии РФ.

Поэтому Копаев требует от руководителей управлений организовать совместно с работниками Таможенной службы осмотр транспортных средств, перемещающих гуманитарную помощь, фиксацию перечня имущества и фотофиксацию груза.

Также им поручено получать от водителей маршрут следования груза по территории Украины и организацию-получателя.

Совместно с получателями грузов в пунктах их получения представители полиции должны осуществлять осмотр на предмет наличия полного перечня имущества, зафиксированного при пересечении границы.

Сотрудники Департамента стратегических расследований в регионах должны сопровождать транспортные средства, которые перемещают гуманитарную помощь в места фактической разгрузки.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: гуманитаркаполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Орбан ответил на призыв Зеленского

фото, видеоЗа месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?

Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины

фотоMaxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада

Все новости...
гуманитарка
Для украинских зоопарков собрали более полумиллиона евро помощи
"Голода не будет": на Луганщину пришла гуманитарка
Харьковщина: водители гуманитарной колонны вырвались из рук оккупантов: шли пешком
Последние новости
02:34
График эвакуационных поездов на 26 марта
02:01
Захватчики собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ
01:49
ВСУ уничтожили три самолета россиян, пять крылатых ракет, вертолет и три беспилотника
01:39
ЕС допускает установление максимально возможной цены на газ
01:28
"Надо готовиться" – глава Сумщины о возможной вражеской химатаке
01:25
В Вильнюсе поезд на Калининград проходит мимо выставки фотографий войны в Украине
01:18
Снятие с "газовой иглы" и плач олигархов: экономические итоги
00:57
Шмигаль призвал мэров всего мира помогать украинским городам
00:55
Сумщина: враг снова бомбил Ахтырку – глава ОВА
00:44
Генштаб: РФ стягивает дополнительные артиллерийские подразделения к границе
Все новости...