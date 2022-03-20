Полиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами: разворовывали

Нацполиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами, адресованными защитникам Украины и гражданским лицам.

Источник: письмо начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Валентина Копаева начальникам управлений стратегических расследований, которое есть в распоряжении УП

Детали: В письме говорится, что в последнее время установлены нередкие случаи хищения и присвоения гуманитарной помощи, адресованной украинским военным и гражданским лицам, пострадавшим от агрессии РФ.

Поэтому Копаев требует от руководителей управлений организовать совместно с работниками Таможенной службы осмотр транспортных средств, перемещающих гуманитарную помощь, фиксацию перечня имущества и фотофиксацию груза.

Также им поручено получать от водителей маршрут следования груза по территории Украины и организацию-получателя.

Совместно с получателями грузов в пунктах их получения представители полиции должны осуществлять осмотр на предмет наличия полного перечня имущества, зафиксированного при пересечении границы.

Сотрудники Департамента стратегических расследований в регионах должны сопровождать транспортные средства, которые перемещают гуманитарную помощь в места фактической разгрузки.