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Полиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами: разворовывали

"Украинская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 20:49
Полиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами: разворовывали
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Нацполиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами, адресованными защитникам Украины и гражданским лицам.

Источник: письмо начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Валентина Копаева начальникам управлений стратегических расследований, которое есть в распоряжении УП

 

Детали: В письме говорится, что в последнее время установлены нередкие случаи хищения и присвоения гуманитарной помощи, адресованной украинским военным и гражданским лицам, пострадавшим от агрессии РФ.

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Поэтому Копаев требует от руководителей управлений организовать совместно с работниками Таможенной службы осмотр транспортных средств, перемещающих гуманитарную помощь, фиксацию перечня имущества и фотофиксацию груза.

Также им поручено получать от водителей маршрут следования груза по территории Украины и организацию-получателя.

Совместно с получателями грузов в пунктах их получения представители полиции должны осуществлять осмотр на предмет наличия полного перечня имущества, зафиксированного при пересечении границы.

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Сотрудники Департамента стратегических расследований в регионах должны сопровождать транспортные средства, которые перемещают гуманитарную помощь в места фактической разгрузки.

Темы: гуманитаркаполиция
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