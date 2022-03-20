У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Сальдо

У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, журналіст Денис Казанський у ФБ

Пряма мова джерела: "Подія мала місце вранці 20 березня. Начебто двоє невідомих у чорному одязі розстріляли автомобіль "Мерседес", за кермом якого був Слободчиков, в салоні - його дружина Наталія. Він помер на місці, пасажирку з вогнепальними пораненнями доправлено до лікарні".

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Деталі: Журналіст написав, що Слободчиков був убитий у власному автомобілі.

Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом із жменькою інших зрадників намагається створити у місті окупаційну адміністрацію.

Колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов повідомив, що автомобіль обстріляли біля будинку Сальдо.

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