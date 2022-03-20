У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Сальдо
У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова.
Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, журналіст Денис Казанський у ФБ
Пряма мова джерела: "Подія мала місце вранці 20 березня. Начебто двоє невідомих у чорному одязі розстріляли автомобіль "Мерседес", за кермом якого був Слободчиков, в салоні - його дружина Наталія. Він помер на місці, пасажирку з вогнепальними пораненнями доправлено до лікарні".
Деталі: Журналіст написав, що Слободчиков був убитий у власному автомобілі.
Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом із жменькою інших зрадників намагається створити у місті окупаційну адміністрацію.
Колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов повідомив, що автомобіль обстріляли біля будинку Сальдо.
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Передісторія:
- Наразі місто окуповане. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за так звану "ХНР". Проте місцеві депутати на на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
- У місті також проходять майже кожен день мітинги на підтримку України. Херсонці закликають російсиких агресорів йти геть із міста і з України.