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В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Сальдо

Мазуренко Алена , Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 21:51

В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, журналист Денис Казанский в ФБ

Прямая речь источника: "Событие имело место утром 20 марта. Вроде бы двое неизвестных в черной одежде расстреляли автомобиль "Мерседес", за рулем которого был Слободчиков, в салоне - его жена Наталья. Он скончался на месте, пассажирка с огнестрельными ранениями доставлена ​​в больницу".

Детали: Журналист написал, что Слободчиков был убит в собственном автомобиле.

Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию.

Бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что автомобиль был обстрелян возле дома Сальдо.

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Предыстория:

  • Сейчас город оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
  • В городе также проходят почти каждый день митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.

Темы: РосcияоккупацияХерсонУкраина
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