В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Сальдо
В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, журналист Денис Казанский в ФБ
Прямая речь источника: "Событие имело место утром 20 марта. Вроде бы двое неизвестных в черной одежде расстреляли автомобиль "Мерседес", за рулем которого был Слободчиков, в салоне - его жена Наталья. Он скончался на месте, пассажирка с огнестрельными ранениями доставлена в больницу".
Детали: Журналист написал, что Слободчиков был убит в собственном автомобиле.
Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию.
Бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что автомобиль был обстрелян возле дома Сальдо.
Предыстория:
- Сейчас город оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
- В городе также проходят почти каждый день митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.