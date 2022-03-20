В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Сальдо

В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, журналист Денис Казанский в ФБ

Прямая речь источника: "Событие имело место утром 20 марта. Вроде бы двое неизвестных в черной одежде расстреляли автомобиль "Мерседес", за рулем которого был Слободчиков, в салоне - его жена Наталья. Он скончался на месте, пассажирка с огнестрельными ранениями доставлена ​​в больницу".

Детали: Журналист написал, что Слободчиков был убит в собственном автомобиле.

Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию.

Бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что автомобиль был обстрелян возле дома Сальдо.

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