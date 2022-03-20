Громади Московського патріархату у Львові й Червонограді перейшли до ПЦУ

У Львівській області дві церковні громади, що належали до Московського патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Це чоловічий монастир у Львові та парафія у Червонограді.

Джерело: Львівсько-Сокальська єпархія ПЦУ у Facebook, zaxid.net

Дослівно: "17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму міста Червонограда, протоієрея Ігоря Деркача, який разом з громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України. Владика відповідним розпорядженням та наказом задовільнив прохання отця-настоятеля та громади".

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Деталі: Щодо рішення ще однієї церкви стало відомо 20 березня, його ще не оголосили офіційно, проте інформацію підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов.

У мережі з'явилось відео, в якому настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря, що розташований у Львові на вулиці Пекарській, Йов Ольшанський, пояснює своє рішення: