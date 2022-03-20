Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Громади Московського патріархату у Львові й Червонограді перейшли до ПЦУ

Світлана КізіловаНеділя, 20 березня 2022, 22:08
Фото з сайту 24tv

У Львівській області дві церковні громади, що належали до Московського патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Це чоловічий монастир у Львові та парафія у Червонограді.

Джерело: Львівсько-Сокальська єпархія ПЦУ у Facebook, zaxid.net

Дослівно: "17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму міста Червонограда, протоієрея Ігоря Деркача, який разом з громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України. Владика відповідним розпорядженням та наказом задовільнив прохання отця-настоятеля та громади".

Деталі: Щодо рішення ще однієї церкви стало відомо 20 березня, його ще не оголосили офіційно, проте інформацію підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов.

У мережі з'явилось відео, в якому настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря, що розташований у Львові на вулиці Пекарській, Йов Ольшанський, пояснює своє рішення:

Теми: церкварелігіяЛьвівщина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

фотоMaxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Усі новини...
церква
Вселенський патріарх приїде в Польщу підтримати українців
ПЦУ закликало всі громади УПЦ МП перейти до них
Закрити небо: Церкви України закликали НАТО запровадити безполітну зону над країною
Останні новини
03:00
фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві
02:35
США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна
02:34
Графік евакуаційних потягів на 26 березня
02:01
Загарбники збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ
01:49
ЗСУ знищили три літаки росіян, п'ять крилатих ракет, вертоліт і три безпілотники
01:39
ЄС допускає встановлення максимально можливої ціни на газ
01:28
"Треба готуватися" – очільник Сумщини про можливу ворожу хіматаку
01:25
У Вільнюсі поїзд на Калінінград проходить повз виставку фотографій війни в Україні
01:18
Зняття з "газової голки" та плач олігархів: економічні підсумки
00:57
Шмигаль закликав мерів всього світу допомагати українським містам
Усі новини...