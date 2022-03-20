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Громады Московского патриархата во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 марта 2022, 22:08
Фото с сайта 24tv

Во Львовской области две церковные громады, принадлежавшие Московскому патриархату, перешли в подчинение Православной церкви Украины. Это мужской монастырь во Львове и приход в Червонограде.

Источник: Львовско-Сокальская епархия ПЦУ в Facebook, zaxid.net

Дословно: "17 марта митрополит Львовский и Сокальский Димитрий принял в епархиальном управлении настоятеля Свято-Покровского храма города Червонограда протоиерея Игоря Деркача, который вместе с общиной УПЦ МП решили перейти в состав Львовско-Сокальской епархии Православной церкви. Владыка соответствующим распоряжением и приказом удовлетворил прошение отца-настоятеля и громады".

Детали: О решении еще одной церкви стало известно 20 марта, его еще не объявили официально, однако информацию подтвердил член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ Андрей Смирнов.

В сети появилось видео, в котором настоятель Львовского Свято-Воскресенского Новоафонского мужского монастыря, расположенного во Львове на Пекарской улице, Иов Ольшанский, объясняет свое решение:

Темы: церковьрелигияЛьвовщина
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