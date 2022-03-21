У Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих

У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи, вночі рятувальники повідомили про чотирьох загиблих на місці події.

Джерело: ДСНС України, джерела УП, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

фото патрульної поліції

Деталі: За попередньою інформацією, українська ППО збила ворожу ракету.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося кілька вибухів.

фото патрульної поліції

Повідомлялося, що постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів.

На місці працюють рятувальники, медики і поліція.

Пізніше Кличко додав, що відомо про одного загиблого, та згодом стало відомо про 4-х загиблих.

Відео наслідків вибуху у Києві pic.twitter.com/74w0Rf1Ch5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

Оновлено: Як згодом повідомили в ДСНС, загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи ТЦ.

За повідомленням рятувальників, о 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває.

На місці події загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Про те ця інформація уточнюється.