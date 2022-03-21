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У Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих

"Українська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 03:35
У Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих
фото з Telegram Кличка

У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи, вночі рятувальники повідомили про чотирьох загиблих на місці події.

Джерело: ДСНС України, джерела УП, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

 
фото патрульної поліції

Деталі: За попередньою інформацією, українська ППО збила ворожу ракету.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося кілька вибухів.

 
фото патрульної поліції

Повідомлялося, що постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів.

На місці працюють рятувальники, медики і поліція.

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Пізніше Кличко додав, що відомо про одного загиблого, та згодом стало відомо про 4-х загиблих.

Оновлено: Як згодом повідомили в ДСНС, загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи ТЦ. 

За повідомленням рятувальників, о 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває.

На місці події загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Про те ця інформація уточнюється.

Теми: Київвійна
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