В Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших

В Подольском районе Киева в воскресенье вечером раздались взрывы, ночью спасатели сообщили о четырех погибших на месте происшествия.

Источник: ГСЧС Украины, источники УП, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

фото патрульной полиции

Детали: По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражескую ракету.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе произошло несколько взрывов.

фото патрульной полиции

Как сообщалось, пострадали некоторые дома и территория одного из торговых центров.

На месте работают спасатели, медики и полиция.

Позже Кличко добавил, что известно об одном погибшем, но потом стало известно о 4-х погибших.

Відео наслідків вибуху у Києві pic.twitter.com/74w0Rf1Ch5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы.

Обновлено: Как впоследствии сообщили в ГСЧС, загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажи ТЦ.

По сообщению спасателей, в 2:18 пожар локализован на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация продолжается.

На месте происшествия погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Но эта информация уточняется.