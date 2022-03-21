В Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
В Подольском районе Киева в воскресенье вечером раздались взрывы, ночью спасатели сообщили о четырех погибших на месте происшествия.
Источник: ГСЧС Украины, источники УП, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражескую ракету.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе произошло несколько взрывов.
Как сообщалось, пострадали некоторые дома и территория одного из торговых центров.
На месте работают спасатели, медики и полиция.
Позже Кличко добавил, что известно об одном погибшем, но потом стало известно о 4-х погибших.
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Відео наслідків вибуху у Києві pic.twitter.com/74w0Rf1Ch5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022
Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы.
Обновлено: Как впоследствии сообщили в ГСЧС, загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажи ТЦ.
По сообщению спасателей, в 2:18 пожар локализован на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация продолжается.
На месте происшествия погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Но эта информация уточняется.