У Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих
У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи, вночі рятувальники повідомили про чотирьох загиблих на місці події.
Джерело: ДСНС України, джерела УП, мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: За попередньою інформацією, українська ППО збила ворожу ракету.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося кілька вибухів.
Повідомлялося, що постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів.
На місці працюють рятувальники, медики і поліція.
Пізніше Кличко додав, що відомо про одного загиблого, та згодом стало відомо про 4-х загиблих.
Відео наслідків вибуху у Києві pic.twitter.com/74w0Rf1Ch5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022
Оновлено: Як згодом повідомили в ДСНС, загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи ТЦ.
За повідомленням рятувальників, о 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває.
На місці події загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Про те ця інформація уточнюється.