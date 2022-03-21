Міноборони Британії: Блокада узбережжя України погіршить гуманітарну ситуацію
Понеділок, 21 березня 2022, 00:06
Блокада українського узбережжя може погіршить гуманітарну ситуацію в Україні, оскільки перешкоджає доставці життєво важливих вантажів до країни.
Джерело: Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
Дослівно: "Блокада українського узбережжя, ймовірно, погіршить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню".
Деталі: Російські війська продовжують блокувати українське узбережжя та завдавати ракетних ударів по об'єктах на території України.
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