Міноборони Британії: Блокада узбережжя України погіршить гуманітарну ситуацію

Блокада українського узбережжя може погіршить гуманітарну ситуацію в Україні, оскільки перешкоджає доставці життєво важливих вантажів до країни.



Джерело: Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Дослівно: "Блокада українського узбережжя, ймовірно, погіршить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню".

Деталі: Російські війська продовжують блокувати українське узбережжя та завдавати ракетних ударів по об'єктах на території України.

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