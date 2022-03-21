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Міноборони Британії: Блокада узбережжя України погіршить гуманітарну ситуацію

Понеділок, 21 березня 2022, 00:06

Блокада українського узбережжя може погіршить гуманітарну ситуацію в Україні, оскільки перешкоджає доставці життєво важливих вантажів до країни.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Дослівно: "Блокада українського узбережжя, ймовірно, погіршить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню".

Деталі: Російські війська продовжують блокувати українське узбережжя та завдавати ракетних ударів по об'єктах на території України.

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Теми: Велика Британіявійна
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