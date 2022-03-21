Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Британии: Блокада побережья Украины усугубит гуманитарную ситуацию

Понедельник, 21 марта 2022, 00:06

Блокада украинского побережья может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине, поскольку препятствует доставке жизненно важных грузов в страну.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Дословно: "Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению"

Детали: Российские войска продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по объектам на территории Украины.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Великобританиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Мелитополе россияне похитили отца журналистки и требуют ее приезда

Поддержка войны против Украины в России еще больше выросла – социологи

Беларусь высылает 12 украинских дипломатов

Зенитки Воздушных сил минусуют еще 2 российских самолета над Харьковщиной

Защитники взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но ряд сел под Киевом оккупированы

В США считают, что боевая мощь армии РФ упала ниже 90%

Все новости...
Великобритания
В Британии рассказали об "информационном спецназе", созданном перед вторжением РФ
Минобороны Британии: РФ замедлилась, потому что не смогла захватить небо
Британские аналитики рассчитали, что ВВП России в 2022 году упадет на 14%
Последние новости
17:43
Сирия не выполняет план РФ по привлечению боевиков в войне против Украины
17:31
Мэр Мариуполя уехал из города, чтобы быть на связи – глава ОВА
17:28
Как украинцы адаптируются к жизни в условиях войны – опрос
17:17
Финляндия не выдаст лицензию атомной электростанции, которую строит "Росатом"
17:01
Третья энергокомпания в Германии EnBW откажется от новых контрактов с путинским Газпромом
16:58
В России заявили о снаряде с территории Украины, где есть российские оккупанты
16:53
фотоВраг обстрелял ж/д станцию Очеретино Донецкой области
16:37
Как работает местное самоуправление в условиях военного положения
16:36
ФОТОЧерниговщина: российские оккупанты убеждают, что не воюют с мирным населением
16:30
Китай выступает против исключения России из G20
Все новости...