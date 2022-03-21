Минобороны Британии: Блокада побережья Украины усугубит гуманитарную ситуацию
Понедельник, 21 марта 2022, 00:06
Блокада украинского побережья может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине, поскольку препятствует доставке жизненно важных грузов в страну.
Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Дословно: "Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению"
Детали: Российские войска продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по объектам на территории Украины.
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