Минобороны Британии: Блокада побережья Украины усугубит гуманитарную ситуацию

Блокада украинского побережья может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине, поскольку препятствует доставке жизненно важных грузов в страну.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Дословно: "Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению"

Детали: Российские войска продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по объектам на территории Украины.