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Кулеба анонсував нові санкції проти Росії

Мазуренко Альона Понеділок, 21 березня 2022, 00:29

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступного тижна проти Росії, яка напала на Україну, введуть нові санкції. 

Джерело: відео Кулеби у Facebook

Пряма мова: "Потрібні нові санкції і вони будуть вже наступного тижня. 

Окремий напрям нашої роботи у ці дні - це виштовхування тих міжнародних компаній з Росії, які ще не зрозуміли, що їм потрібно піти. Це не лише якісь продуктові компанії (Nestle, Danone), а й точкові компанії, без яких Росія не зможе робити свої ракети. 

Деякі на нас ображаються, що ми чинимо на них тиск, але зараз не час ображатися. Час робити вибір. Ти на стороні добра, чи на стороні зла". 

Деталі: Кулеба закликав не підживлювати економіку агресора. 

За словами міністра, він надсилає своїм колегам список конкретних санкцій, які потрібні Україні.

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Теми: санкціїКулеба ДмитроРосіявійна
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