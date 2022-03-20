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Кулеба анонсировал новые санкции против России

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 23:29
Кулеба анонсировал новые санкции против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на следующей неделе против напавшей на Украину России введут новые санкции.

Источник: видео Кулебы в Facebook

Прямая речь: "Нужны новые санкции, и они будут уже на следующей неделе.

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Отдельное направление нашей работы в эти дни – это выталкивание международных компаний из России, которые еще не поняли, что им нужно уйти. Это не только какие-то продуктовые компании (Nestle, Danone), но и точечные компании, без которых Россия не сможет производить свои ракеты.

Некоторые на нас обижаются, что мы оказываем на них давление, но сейчас не время обижаться. Пора делать выбор. Ты на стороне добра или на стороне зла".

Детали: Кулеба призвал не подпитывать экономику агрессора.

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По словам министра, он посылает своим коллегам список конкретных санкций, которые нужны Украине. 

Темы: санкцииКулеба ДмитрийРосcиявойна
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