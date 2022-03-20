Зеленський: Військові РФ ніяк не знаходять дорогу додому. Допомагаємо їм потрапити на суд Божий

Президент Володимир Зеленський наголосив, що український народ вже 25 діб стійко протистоїть російському агресору.

Джерело: звернення глави держави

Пряма мова: "Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей...

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Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий.

На суд Божий, на якому вони, я впевнений, отримають тільки одне покарання, одне на всіх – вічний підвал, навічно під бомбами, навічно без їжі води і тепла. За все, що вони наробили проти наших людей – мирних людей, звичайних українців. В Охтирці, Харкові, у Бородянці й Чернігові, Волновасі й Маріуполі. І багатьох інших наших відважних містах".

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Деталі: Зеленський нагадав, що в блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв, де ховалися сотні людей. Там не було воєнних позицій, а були жінки, діти та люди старшого покоління. Наразі вони під завалами.

"Ми зараз не знаємо, скільки живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо, як уже збили майже сотні таких самих масових убивць", - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що у неділю виступив у Кнесеті перед всіма депутатами і урядовцями Ізраїлю, де говорив від імені всіх українців. За словами Зеленського, для російських пропагандистів, це буде складне завдання, адже глава держави, яку агресор безпіставно звинувачує в нацизмі, вільно звертається до народу Ізраїлю.

Глава держави зазначив, що протягом доби 20 березня працювали лише 4 гуманітарні коридори. Всього евакуйовано 7295 людей. Майже 4 тисячі маріупольців за день прибули до Запоріжжя. З ранку понеділка влада готується направити в Маріуполь ще нові автобуси, щоб продовжити цю важливу місію.

Понад 3 тисячі людей врятували у Київській області. Але у Харківській області російські війська захопили українську колону, гуманітарний вантаж для міста Вовчанська. Немає звʼязку зараз із шістьма людьми.

Президент повідомив, що вдень говорив із премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Домовилися про конкретну підтримку для нашої держави на самітах наступного тижня – "Великої сімки" і НАТО. "Хоча ми не є членами цих організацій, але я бачу, що як мінімум один голос в України там є", - сказав Зеленський.

Також глава держави поінформував, що поспілкувався з американськими акторами Ештоном Кутчером і Мілою Куніс. Зірковою парою, яка допомагає українським вимушеним переселенцям, збираючи кошти. Подружжя зібрало вже 35 мільйонів доларів. Зеленський подякував їм від українського народу.

Крім цього президент зазначив, що вручив державні нагороди українським розвідникам.