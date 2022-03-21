Зеленский: Военные РФ никак не находят дорогу домой. Помогаем им попасть на суд Божий

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ уже 25 суток стойко противостоит российскому агрессору.

Источник: обращение главы государства

Прямая речь: "Уже 25 сутки, как русские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей.

Как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами. А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий.

На суд Божий, на котором они, я уверен, получат только одно наказание, одно на всех – вечный подвал, вечно под бомбами, вечно без еды воды и тепла. За все, что они сделали против наших людей – мирных людей, обычных украинцев. В Ахтырке, Харькове, в Бородянке и Чернигове, Волновахе и Мариуполе. И во многих других наших отважных городах".

Детали: Зеленский напомнил, что в блокадном Мариуполе российская авиация сбросила бомбу на школу искусств, где скрывались сотни людей. Там не было военных позиций, а были женщины, дети и люди старшего поколения. Сейчас они находятся под завалами.

"Мы сейчас не знаем, сколько живых. Но знаем, что того летчика, который сбросил ту бомбу, мы обязательно собьем, как уже сбили почти сотни таких же массовых убийц", - подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что в воскресенье выступил в Кнессете перед всеми депутатами и членами правительства Израиля, где говорил от имени всех украинцев. По словам Зеленского, для российских пропагандистов это будет сложная задача, ведь глава государства, которое агрессор беспочвенно обвиняет в нацизме, свободно обращается к народу Израиля.

Глава государства отметил, что в течение суток 20 марта работали только 4 гуманитарных коридора. Всего эвакуировано 7295 человек. Почти 4 тысячи мариупольцев за день прибыли в Запорожье. С утра понедельника власти готовятся направить в Мариуполь новые автобусы, чтобы продолжить эту важную миссию.

Более 3 тысяч человек спасли в Киевской области. Но в Харьковской области российские войска захватили украинскую колонну, гуманитарный груз для Волчанска. Нет связи сейчас с шестью людьми.

Президент сообщил, что днем ​​говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Договорились о конкретной поддержке нашего государства на саммитах на следующей неделе - "Большой семерке" и НАТО. "Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть", - сказал Зеленский.

Также глава государства проинформировал, что пообщался с американскими актерами Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Звездной парой, помогающей украинским вынужденным переселенцам, собирая средства. Супруги собрали уже 35 миллионов долларов. Зеленский поблагодарил их от имени украинского народа.

Кроме этого, президент отметил, что вручил государственные награды украинским разведчикам.