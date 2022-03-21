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Генштаб: На Волині досі висока ймовірність провокацій спецслужб РФ

Понеділок, 21 березня 2022, 00:34

На Волинському напрямку залишається висока ймовірність провокацій спецслужб Росії на білоруських об’єктах задля втягування ЗС Білорусі  у війну з Україною.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Що ще важливо: Частково російським військам вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Дослівно: "У зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході наземної операції, продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення РФ — готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій".

Що ще важливо: На Поліському напрямку російські війська активних наступальних дій не проводили, й закріплюються на захоплених рубежах та проводять підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.

На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій, але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

На Слобожанському напрямку російські війська активних наступальних дій не проводять, намагаються здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

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Також противник продовжує завдавати авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату "Азовсталь". Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має й зазнає втрат.

Дослівно Генштаб: "На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки".

Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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