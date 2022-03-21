Генштаб: На Волыни остается высокая вероятность провокаций спецслужб РФ
На Волынском направлении остается высокая вероятность провокаций спецслужб России на белорусских объектах для вовлечения ВС Беларуси в войну с Украиной.
Источник: Генштаб ВСУ.
Что еще важно: частично российским войскам удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
Дословно: "В связи с отсутствием существенных успехов в ходе наземной операции продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ — готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ложного представления относительно эффективности международных санкций".
Что еще важно: На Полесском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили и закрепляются на захваченных рубежах, проводят подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.
На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий, но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и инжинерное оборудование занятых позиций.
На Слобожанском направлении российские войска активных наступательных действий не проводят, пытаются осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.
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Также противник продолжает наносить авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города. Успеха не имеет и несет потери.
Дословно Генштаб: "На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники".