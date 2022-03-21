Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: На Волыни остается высокая вероятность провокаций спецслужб РФ

Понедельник, 21 марта 2022, 00:34

На Волынском направлении остается высокая вероятность провокаций спецслужб России на белорусских объектах для вовлечения ВС Беларуси в войну с Украиной.

Источник: Генштаб ВСУ.

Что еще важно: частично российским войскам удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Дословно: "В связи с отсутствием существенных успехов в ходе наземной операции продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ — готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ложного представления относительно эффективности международных санкций".

Что еще важно: На Полесском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили и закрепляются на захваченных рубежах, проводят подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий, но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и инжинерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении российские войска активных наступательных действий не проводят, пытаются осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Также противник продолжает наносить авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города. Успеха не имеет и несет потери.

Дословно Генштаб: "На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники".

Темы: РосcиявойнаВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Орбан ответил на призыв Зеленского

фото, видеоЗа месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?

Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины

фотоMaxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада

Все новости...
Росcия
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ
Последние новости
04:46
Anonymous обнародовали 28 ГБ информации Центробанка России
04:18
Беженка из Украины выиграла марафон в Иерусалиме
04:00
СМИ: Из Германии в Украину прибыли 1,5 тысячи "Стрел" и пулеметы
03:00
фото, видеоВ день визита Байдена тысячи человек вышли на митинг в Варшаве
02:35
США могут нарастить производство Stinger и Javelin, о которых просила Украина
02:34
График эвакуационных поездов на 26 марта
02:01
Захватчики собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ
01:49
ВСУ уничтожили три самолета россиян, пять крылатых ракет, вертолет и три беспилотника
01:39
ЕС допускает установление максимально возможной цены на газ
01:28
"Надо готовиться" – глава Сумщины о возможной вражеской химатаке
Все новости...