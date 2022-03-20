Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На Волыни остается высокая вероятность провокаций спецслужб РФ

Воскресенье, 20 марта 2022, 23:34

На Волынском направлении остается высокая вероятность провокаций спецслужб России на белорусских объектах для вовлечения ВС Беларуси в войну с Украиной.

Источник: Генштаб ВСУ.

Что еще важно: частично российским войскам удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Реклама:

Дословно: "В связи с отсутствием существенных успехов в ходе наземной операции продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ — готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ложного представления относительно эффективности международных санкций".

Что еще важно: На Полесском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили и закрепляются на захваченных рубежах, проводят подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий, но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и инжинерное оборудование занятых позиций.

ВИДЕО ДНЯ

На Слобожанском направлении российские войска активных наступательных действий не проводят, пытаются осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

Также противник продолжает наносить авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города. Успеха не имеет и несет потери.

Дословно Генштаб: "На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники".

Темы: РосcиявойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
Российские власти заявили о сбитом БпЛА, который "летел на Москву"
Из США высылают двух российских дипломатов
Санду заявила, что вагнеровцы хотели устроить в Молдове переворот
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: