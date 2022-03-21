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Розуміють, що гарматне м'ясо і здаються в полон цілими підрозділами – МВС про солдатів РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 21 березня 2022, 00:07
Розуміють, що гарматне м'ясо і здаються в полон цілими підрозділами – МВС про солдатів РФ
фото: генштаб

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про випадки здачі у полон російських підрозділів разом із технікою - під гарантії безпеки. 

Джерело: Монастирський у ефірі українських телеканалів 

Пряма мова: "Ми вже відзначаємо випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи РФ виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками.

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Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири".

Деталі: За словами Монастирського, дії розвідки та сил спецоперацій успішно зменшують кількість керівного складу російської армії.

Міністра також запитали, "під яким соусом" посилають на цю війну мобілізованих осіб із тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини.

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Пряма мова: "Соус один – це "ви маєте бути там за наказом". Обґрунтування фактично логічного немає. Оці всі історичні перли, які розкидав Путін про історичну місію і роль, нікого не надихають. Їм (мобілізованим – ред.) дають якусь матеріальну подачку у вигляді оплати, причому невеликої...

Тому ті люди, які йдуть сюди, йдуть або від безвиході, або в надії не вступати у конфлікт. Тобто, наприклад, настрої білорусів – максимально уникати будь-яких бойових дій. Там надзвичайно демотивована наразі армія для того, щоб воювати не на своїй землі й загинути в незалежній Україні, не захищаючи свою землю, а завойовуючи абсолютно чужу землю".

Деталі: За словами Монастирського, українські правоохоронці із перехоплених розмов загарбників чують, серед іншого, що ті просять свої родини знімати кошти зі своїх рахунків і просто тримати долари, наприклад, під подушкою, щоб мати можливість виїхати з РФ.

Теми: РосіяУкраїнаМВСполонені
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