Понимают, что пушечное мясо и сдаются в плен целыми подразделениями – МВД о солдатах РФ

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о случаях сдачи в плен российских подразделений вместе с техникой – под гарантии безопасности.

Источник: Монастырский в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Мы уже отмечаем случаи сдачи в плен, когда добровольно подразделения РФ выходят на наших военных и говорят, что они хотят сдаться в плен, что они не участвуют в активных боевых действиях – вместе с техникой, в том числе с танками.

Они уже переходят, кажется, под гарантии безопасности, осознавая, что там их никто не ждет. Их действительно пускают как пушечное мясо их командиры".

Детали: По словам Монастырского, действия разведки и сил спецопераций успешно сокращают количество руководящего состава российской армии.

Министра также спросили, "под каким соусом" посылают на эту войну мобилизованных с временно захваченных территорий Донецкой области и Луганщины.

Прямая речь: "Соус один – это "вы должны быть там по приказу". Обоснования фактически логического нет. Эти все исторические жемчужины, которые разбрасывал Путин об исторической миссии и роли, никого не вдохновляют. Им (мобилизованным – ред.) дают какую-то материальную подачку в виде оплаты, причем небольшой...

Поэтому те люди, которые идут сюда, идут либо от безысходности, либо в надежде не вступать в конфликт. То есть, например, настроения белорусов – максимально избегать любых боевых действий. Там чрезвычайно демотивирована армия для того, чтобы воевать не на своей земле и погибнуть в независимой Украине, не защищая свою землю, а завоевывая абсолютно чужую землю".

Детали: По словам Монастырского, украинские правоохранители из перехваченных разговоров захватчиков слышат, среди прочего, что те просят свои семьи снимать средства со своих счетов и просто держать доллары, например, под подушкой, чтобы иметь возможность уехать из РФ.