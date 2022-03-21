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Словенські дипломати планують повернутися в Київ

Альона Мазуренко Понеділок, 21 березня 2022, 00:41
Словенські дипломати планують повернутися в Київ
ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПРЕМ’ЄРАМИ ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ ТА СЛОВЕНІЇ, СКРІНШОТ ВІДЕО

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янші повідомив, що словенські дипломати планують повернутися до Києва.

Джерело: Twitter прем'єра Словенії

Пряма мова: "Словенія скоро відправить своїх дипломатів назад до Київ. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки".

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Що передувало: У вівторок ввечері прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

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Теми: СловеніяКиїввійнаРосія
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