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Словенские дипломаты планируют вернуться в Киев

Алена МазуренкоПонедельник, 21 марта 2022, 00:41
Словенские дипломаты планируют вернуться в Киев
ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО С ПРЕМЬЕРАМИ ПОЛЬШИ, ЧЕХИИ И СЛОВЕНИИ, СКРИНШОТ ВИДЕО

Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил, что словенские дипломаты планируют вернуться в Киев.

Источник: Twitter премьера Словении

Прямая речь: "Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке".

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Что предшествовало: Во вторник вечером премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что прибыл в Киев вместе с главами правительств Чехии и Словении.

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Темы: СловенияКиеввойнаРосcия
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