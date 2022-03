Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил, что словенские дипломаты планируют вернуться в Киев.

Источник: Twitter премьера Словении

Прямая речь: "Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке".

Что предшествовало: Во вторник вечером премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что прибыл в Киев вместе с главами правительств Чехии и Словении.

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. 🇺🇦needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24