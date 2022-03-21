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Польща має намір конфіскувати російське майно на своїй території – прем’єр

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 01:47
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, фото getty images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території.

Джерело: Моравецький в інтерв’ю Wprost

Пряма мова: "У нас немає російських яхт.

Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наша коаліція рішуче за це".

Деталі: Уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо ситуації в Україні.

Однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, яке знаходиться на території Польщі.

Теми: ПольщаРосіявійнасанкції
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