Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории – премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать находящееся на ее территории российское имущество.

Источник: Моравецкий в интервью Wprost

Прямая речь: "У нас нет российских яхт.

Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны отобрать. Во всяком случае, наша коалиция решительна за это".

Детали: Правительство Польши обсудит с оппозицией вопрос о ситуации в Украине.

Одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, которое находится на территории Польши.