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Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории – премьер

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 01:47
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, фото getty images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать находящееся на ее территории российское имущество.

Источник: Моравецкий в интервью Wprost

Прямая речь: "У нас нет российских яхт.

Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны отобрать. Во всяком случае, наша коалиция решительна за это".

Детали: Правительство Польши обсудит с оппозицией вопрос о ситуации в Украине.

Одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, которое находится на территории Польши.

Темы: ПольшаРосcиявойнасанкции
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