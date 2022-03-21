Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории – премьер
Понедельник, 21 марта 2022, 00:47
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать находящееся на ее территории российское имущество.
Источник: Моравецкий в интервью Wprost
Прямая речь: "У нас нет российских яхт.
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Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны отобрать. Во всяком случае, наша коалиция решительна за это".
Детали: Правительство Польши обсудит с оппозицией вопрос о ситуации в Украине.
Одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, которое находится на территории Польши.
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