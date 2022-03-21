Графік евакуаційних потягів на 21 березня
Понеділок, 21 березня 2022, 03:02
Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційних потягів на 21 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Зокрема, евакуаційні потяги будуть курсувати з Харкова, Дніпра, Краматорська, Одеси.
Додатково призначені такі евакуаційні рейси:
Харків
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
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Дніпро
10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.
Краматорськ
13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;
16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.