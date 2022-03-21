Графік евакуаційних потягів на 21 березня

Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційних потягів на 21 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Зокрема, евакуаційні потяги будуть курсувати з Харкова, Дніпра, Краматорська, Одеси.

Додатково призначені такі евакуаційні рейси:

Харків

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.

Дніпро

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.

Краматорськ

13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;

16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.