График эвакуационных поездов на 21 марта

Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационных поездов на 21 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: В частности, эвакуационные поезда будут курсировать из Харькова, Днепра, Краматорска, Одессы.

Дополнительно предназначены следующие эвакуационные рейсы:

Харьков

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.

Днепр

10:30 – №901/902 Днепр – Хелм.

Краматорск

13:00 – №271/270 Краматорск – Львов;

16:00 – №273/272 Краматорск – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.