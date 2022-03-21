График эвакуационных поездов на 21 марта
Понедельник, 21 марта 2022, 02:02
Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационных поездов на 21 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: В частности, эвакуационные поезда будут курсировать из Харькова, Днепра, Краматорска, Одессы.
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Дополнительно предназначены следующие эвакуационные рейсы:
Харьков
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
ВИДЕО ДНЯ
11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.
Днепр
10:30 – №901/902 Днепр – Хелм.
Краматорск
13:00 – №271/270 Краматорск – Львов;
16:00 – №273/272 Краматорск – Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.