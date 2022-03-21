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График эвакуационных поездов на 21 марта

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 03:02
фото: УЗ

Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационных поездов на 21 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: В частности, эвакуационные поезда будут курсировать из Харькова, Днепра, Краматорска, Одессы.

Дополнительно предназначены следующие эвакуационные рейсы:

Харьков

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.

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Днепр

10:30 – №901/902 Днепр – Хелм.

Краматорск

13:00 – №271/270 Краматорск – Львов;

16:00 – №273/272 Краматорск – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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