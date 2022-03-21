Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців

Президент Володимир Зеленський подякував акторам Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за те, що вони розпочали кампанію зі збору коштів для українців і вже зібрали 35 млн доларів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і відправляють їх Flexport і Airbnb, щоб допомогти біженцям з України. Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ".

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

Нагадаємо: Кутчер та Куніс почали кампанію на GoFundMe зі збору 30 млн доларів для підтримки українців. Кошти спрямовані на рахунки організацій Flexport.org та Airbnb.org. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України.