Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців

Президент Володимир Зеленський подякував акторам Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за те, що вони розпочали кампанію зі збору коштів для українців і вже зібрали 35 млн доларів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і відправляють їх Flexport і Airbnb, щоб допомогти біженцям з України. Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ".

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu