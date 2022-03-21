Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 03:31

Президент Володимир Зеленський подякував акторам Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за те, що вони розпочали кампанію зі збору коштів для українців і вже зібрали 35 млн доларів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і відправляють їх Flexport і Airbnb, щоб допомогти біженцям з України. Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ".

Нагадаємо:  Кутчер та Куніс почали кампанію на GoFundMe зі збору 30 млн доларів для підтримки українців. Кошти спрямовані на рахунки організацій Flexport.org та Airbnb.org. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України.

Теми: Зеленськийбіженці
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден прибув до польського міста поблизу кордону з Україною

Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба

Росія знову змінила "цілі спецоперації", погрожує штурмом облцентрів

фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки

Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення

Маріуполь: "азовці" знищили 5 вантажівок і 2 БМД окупантів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликав світ підтримати Україну
Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну
Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
Останні новини
17:10
70 окупантів Мелітополя влаштували бунт – Запорізька ОВА
17:06
Українські захисники у Маріуполі ліквідували полковника Чорноморського флоту
17:05
"Зараз неможливо не бути воїном": Вакарчук розповів Rolling Stone про відважність українців
17:05
Які наслідки відкликання представників проросійських партій – Рух ЧЕСНО
16:59
Зубожіння росіян нікого не хвилює. За страх і мовчання вони будуть платити – Ірма Вітовська
16:51
ДБР почало розслідування проти ексмера Ізюма за держзраду
16:49
Президент Болгарії закликав терміново закупити винищувачі
16:40
Російських інвесторів відрізають від виплат за іноземними бондами та акціями
16:32
Байден прибув до польського міста поблизу кордону з Україною
16:30
Україна за добу отримала рекордний обсяг гумдопомоги
Усі новини...