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Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 02:31
Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців

Президент Володимир Зеленський подякував акторам Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за те, що вони розпочали кампанію зі збору коштів для українців і вже зібрали 35 млн доларів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і відправляють їх Flexport і Airbnb, щоб допомогти біженцям з України. Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ".

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Нагадаємо:  Кутчер та Куніс почали кампанію на GoFundMe зі збору 30 млн доларів для підтримки українців. Кошти спрямовані на рахунки організацій Flexport.org та Airbnb.org. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України.

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Теми: Зеленськийбіженці
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