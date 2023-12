Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера — они собрали 35 млн долларов для украинцев

Президент Владимир Зеленский поблагодарил актеров Эштона Кутчера и Милу Кунис за то, что они начали кампанию по сбору средств для украинцев и уже собрали 35 млн долларов.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 миллионов долларов и отправляют их Flexport и Airbnb, чтобы помочь беженцам из Украины. Благодарен за их поддержку. Поражен их решимостью. Они вдохновляют мир".

