У Байдена офіційно анонсували його візит до Польщі

25 березня президент США Джо Байден вирушить до Варшави для зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент обговорить, як США разом з нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу в галузі прав людини, викликану невиправданою та неспровокованою війною Росії проти України".

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Деталі: Перед цим Байден проведе зустріч у Брюсселі з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами ЄС, щоб обговорити "міжнародні зусилля з підтримки України" та "накласти на Росію серйозні та безпрецедентні витрати за її вторгнення".

Нагадаємо: Візит Байдена до Європи відбудеться після візиту віцепрезидентки США Камали Гарріс до Польщі та Румунії.