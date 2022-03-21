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У Байдена офіційно анонсували його візит до Польщі

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

25 березня президент США Джо Байден  вирушить до Варшави для зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент обговорить, як США разом з нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу в галузі прав людини, викликану невиправданою та неспровокованою війною Росії проти України".

Деталі: Перед цим Байден проведе зустріч  у Брюсселі з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами ЄС, щоб обговорити "міжнародні зусилля з підтримки України" та  "накласти на Росію серйозні та безпрецедентні витрати за її вторгнення".

Нагадаємо: Візит Байдена до Європи відбудеться після візиту віцепрезидентки США Камали Гарріс до Польщі та Румунії.

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Теми: ПольщаБайденДуда
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