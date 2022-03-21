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У Байдена официально анонсировали его визит в Польшу

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 03:30
У Байдена официально анонсировали его визит в Польшу
ФОТО: GETTY

25 марта президент США Джо Байден отправится в Варшаву  для встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Источник: Белый дом

Дословно: "Президент обсудит, как США вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины".

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Детали: Перед этим Байден проведет встречу в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС, чтобы обсудить "международные усилия по поддержке Украины" и "наложить на Россию серьезные и беспрецедентные расходы из-за ее вторжения".

Напомним: Визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента США Камалы Гаррис в Польшу и Румынию.

Темы: ПольшаБайденДуда
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