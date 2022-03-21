Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Байдена официально анонсировали его визит в Польшу

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

25 марта президент США Джо Байден отправится в Варшаву  для встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Источник: Белый дом

Дословно: "Президент обсудит, как США вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины".

Детали: Перед этим Байден проведет встречу в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС, чтобы обсудить "международные усилия по поддержке Украины" и "наложить на Россию серьезные и беспрецедентные расходы из-за ее вторжения".

Напомним: Визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента США Камалы Гаррис в Польшу и Румынию.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ПольшаБайденДуда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оружие Украине: в Германии отвергли обвинения в промедлении с поставками

Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – Reuters

фото, видеоВ день визита Байдена тысячи человек вышли на митинг в Варшаве

Генштаб: РФ стягивает дополнительные артиллерийские подразделения к границе

Орбан ответил на призыв Зеленского

фото, видеоЗа месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

Все новости...
Польша
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить автоперевозку грузов из России и Беларуси
Польша вышлет около 40 российских дипломатов за шпионаж - СМИ
Последние новости
08:49
Медведев: Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях
08:36
Российские захватчики во время войны убили 136 украинских детей, еще две сотни ранены
08:20
фотоВраг обстрелял населенный пункт в Коростенском районе, разрушены дома
08:19
Оружие Украине: в Германии отвергли обвинения в промедлении с поставками
08:18
Не только "Челси": какие европейские футбольные клубы россиян еще не под санкциями
07:53
В Мелитополе россияне начали охоту на "фашистов" — тех, кто не хочет подчиняться России
07:48
Захватчики пытаются дестабилизировать ситуацию в Киеве – Генштаб
07:34
Премьер Польши: все больше стран поддерживают миротворческую миссию в Украине
07:17
Луганщина: враг прицельно бьет по продуктовым складам в Северодонецке – ОВА
06:44
Сводка штаба: ВСУ уничтожили 8 танков и почти 30 единиц другой вражеской техники
Все новости...