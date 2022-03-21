Білий дім про зняття санкцій з РФ: І близько не підійшли до цього моменту

США "і близько не підійшли" до моменту зняття санкцій з РФ.

Джерело: заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх у CBS

Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, що насамперед потрібно зробити президенту РФ Володимиру Путіну, щоб США зняли санкції, Даліп Сінгх відповів "ми і близько не підійшли до цього моменту. Перше, що він має зробити, це зупинити безрозсудний та варварський напад на цивільне населення України. Цього немає".

Даліп Сінгх сказав, що "мета — продемонструвати рішучість, що санкції мають силу накласти непосильні витрати".

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