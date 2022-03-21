Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім про зняття санкцій з РФ: І близько не підійшли до цього моменту

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 05:17
ФОТО: GETTY

США "і близько не підійшли" до моменту зняття санкцій з РФ.

Джерело: заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх у CBS

Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, що насамперед потрібно зробити президенту РФ Володимиру Путіну, щоб США зняли санкції, Даліп Сінгх відповів "ми і близько не підійшли до цього моменту. Перше, що він має зробити, це зупинити безрозсудний та варварський напад на цивільне населення України. Цього немає".

Даліп Сінгх сказав, що "мета — продемонструвати рішучість, що санкції мають силу накласти непосильні витрати".

Знати більше:  Під санкціями майже 1000 осіб та понад 300 російських компаній

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАсанкціїРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках

Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками

Прем’єр Польщі: Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні

Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters

фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві

Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону

Усі новини...
США
США офіційно назвали дії російських військових в Україні воєнними злочинами
Померла колишня очільниця Держдепу США Мадлен Олбрайт 
Україна отримала першу частину зброї від США із нового пакету на $800 млн
Останні новини
09:45
Телеканал Міноборони РФ показав відео із живим Шойгу
09:38
У Росії під час ремонту ЗРК "Кинжал" та інших вкрали більше половини грошей
09:27
відеоУсик готується до бою з Джошуа, каже - це корисніше, ніж бути в Теробороні
09:18
У двох регіонах Німеччини почали карати за символ російських військ Z
09:05
фотоЧоловік назбирав снарядів у багажник, які потім здетонували – загинула людина
08:49
Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках
08:36
Російські загарбники під час війни вбили 136 українських дітей, ще дві сотні поранені
08:20
фото Ворог обстріляв населений пункт на Коростенщині, зруйновані будинки
08:19
Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками
08:18
Не лише "Челсі": які європейські футбольні клуби росіян ще не під санкціями
Усі новини...