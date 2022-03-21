Білий дім про зняття санкцій з РФ: І близько не підійшли до цього моменту
Понеділок, 21 березня 2022, 04:17
США "і близько не підійшли" до моменту зняття санкцій з РФ.
Джерело: заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх у CBS
Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, що насамперед потрібно зробити президенту РФ Володимиру Путіну, щоб США зняли санкції, Даліп Сінгх відповів "ми і близько не підійшли до цього моменту. Перше, що він має зробити, це зупинити безрозсудний та варварський напад на цивільне населення України. Цього немає".
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Даліп Сінгх сказав, що "мета — продемонструвати рішучість, що санкції мають силу накласти непосильні витрати".
Знати більше: Під санкціями майже 1000 осіб та понад 300 російських компаній