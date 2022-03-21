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Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 04:17
Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту
ФОТО: GETTY

США "и близко не подошли" к моменту снятия санкций с РФ.

Источник: заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в CBS

Детали: Отвечая на вопрос журналиста, что прежде всего нужно сделать президенту РФ Владимиру Путину, чтобы США сняли санкции, Далип Сингх ответил "мы и близко не подошли к этому моменту. Первое, что он должен сделать, это остановить безрассудное и варварское нападение на гражданское население Украины. Этого нет".

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Далип Сингх сказал, что "цель — продемонстрировать решимость, что санкции могут наложить непосильные расходы".

Знать больше: Под санкциями почти 1000 человек и более 300 российских компаний

Темы: СШАсанкцииРосcия
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